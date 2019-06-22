حالة الطقس: لطيف نسبيا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون لطيفة نسبيا مع مطلع صيف هذا العام.
أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 29 – 17، الخالصة (كريات شمونه) 33 – 20، صفد 27 – 17، طبرية 35 – 23، الناصرة 29 – 19، حيفا 28 – 22، يافا 28 – 23، القدس المحتلة 28 – 18، عسقلان 28 – 22، عين جدي 37 – 29، بئر السبع 32 – 21، أم رشرش (إيلات) 38 – 26.
ويتوقع أن يكون الجو هذه الليلة، باردا نسبيا وخاصة في المناطق الجبلية، ومعتدلا في بقية المناطق.
أما يوم غد الأحد فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى بقليل من المعدلات السنوية لهذا الموسم. وتكون الأجواء صيفية عادية خلال ساعات النهار، وباردة نسبيا خلال ساعات المساء والليل.
ويوم الإثنين المقبل يتوقع أن يكون الطقس ما بين حار حتى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون فوق المعدلات السنوية بنحو 5 درجات.
أما يوم الثلاثاء المقبل، فيكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية.
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