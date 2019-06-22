يوفنتوس يقترب من إبرام صفقة دي ليخت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي اقترب من حسم صفقة نجم أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت.

وقالت صحيفة "دي تليغراف" الهولندية، إن دي ليخت اقترب من الانضمام ليوفنتوس في صفقة تبلغ قيمتها 70 مليون يورو.

وأضافت أن اللاعب الهولندي البالغ من العمر 19 عامًا، استغرق عدة أيام لاتخاذ قراره خلال إجازته في ميامي.

وتابعت أن البيانكونيري كثف من جهوده خلال الأيام الأخيرة لضم المدافع الدولي، ليتفوق على أندية برشلونة، ريال مدريد، مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

ولفتت الصحيفة إلى أن دي ليخت على وشك الانضمام ليوفنتوس، وسيحصل على راتب سنوي ما بين 15 إلى 20 مليون يورو، في الموسم الواحد، ما سيجعله ثاني أكثر لاعب حصولا على راتب سنوي بعد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، والذي يحصل على 30 مليون يورو.