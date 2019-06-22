مقتل 10 مسلحين من طالبان خلال عملية أمنية للجيش الأفغاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت مصادر عسكرية، السبت، مقتل 10 عناصر من حركة طالبان الإرهابية، في عملية أمنية واسعة للجيش الأفغاني بولايات فارياب وفراه وزابل.



ويأتي هذا في الوقت الذي تتدهور فيه الأوضاع الأمنية في بعض مقاطعات ولايات فارياب وفراه وزابل خلال السنوات الأخيرة، نتيجة العمليات الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان.

وينشط مقاتلو طالبان في المناطق النائية والمضطربة في الولايات الثلاث، وغالبا ما يقومون بأنشطة مرتبطة بالإرهاب.

وفي أبريل/نيسان الماضي لقي 66 شخصا على الأقل مصرعهم خلال اشتباكات بين مئات من مقاتلي حركة طالبان وقوات الحكومة الأفغانية، إثر اقتحام الحركة منطقة في إقليم بادغيس غرب البلاد.

وفي مارس/آذار الماضي أعلن الجيش الأفغاني مقتل وإصابة أكثر من 20 مسلحا من حركة طالبان، في عمليات عسكرية واشتباكات مع القوات المسلحة الأفغانية في ولاية فارياب.