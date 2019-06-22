عصابة الحمدين تواصل تمويل أنشطة حركة حماس الإرهابية

تواصل عصابة الحمدين الحاكمة في قطر، تمويل أنشطة حركة حماس الإرهابية، التي تسيطر بقوة السلاح على قطاع غزة، الذي يعاني فيه نحو 1.5 مليون فلسطيني من جراء الانقسام السياسي بين الضفة وغزة، وفقا لقطر يلكيس.

وذكرت مصادر في قطاع غزة لقناة "كان نيوز Kan News" الإسرائيلية، أن الأموال التي ترسلها قطر إلى غزة وتمر عبر إسرائيل يجري تحويلها إلى الجناح العسكري لحركة حماس.

وكشفت المصادر أنه وفقًا للمعلومات التي حصلوا عليها، فإن الإرهابيين الذين يخدمون في كتائب عز الدين القسام وقادة الكتائب في الجناح العسكري لحماس، يحصلون على الأموال القطرية عن طريق شركائهم المدرجة أسماؤهم في قائمة المستفيدين التي وافقت عليها إسرائيل.

ووصل السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، مساء الأحد، قادما من إسرائيل عبر معبر بيت حانون، ناقلا دفعة جديدة من الأموال إلى حركة حماس، حيث يقول إن الهدف منها دفع المعاشات لنحو 100 ألف أسرة محتاجة في غزة، ومن المخطط أن يتم توزيع الأموال في الأيام المقبلة.

وتسمح إسرائيل لقطر باستمرار بدخول الأموال إلى قطاع غزة من أجل حركة حماس، دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، التي اعتبرت الخطوة تعزيزا للانقسام والابتعاد بغزة أكثر فأكثر نحو المجهول.

وأشارت جريدة القدس إلى وقوع نزاع بين إسرائيل وحماس حول قائمة المستفيدين من المساعدات القطرية، مما أدى إلى تأخير توزيع الأموال التي دخلت لتوها قطاع غزة.

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وفقًا للتقرير، حذفت إسرائيل حوالي أربعة آلاف اسم من قائمة المستفيدين، من بينهم العرب الذين أصيبوا في أعمال الشغب التي وقعت على طول السياج الحدودي شرقي غزة، فيما رفضت حماس هذه الخطوة، ومنعت حتى الآن دفع بدلات للأسر المحتاجة عبر فروع مصرف البريد في قطاع غزة.

كما ذكرت "القدس" أن نائب السفير القطري لدى غزة، خالد الحردان، غادر القطاع متجهًا إلى إسرائيل في محاولة لحل النزاع مع كبار المسؤولين الإسرائيليين.

ومنذ أكتوبر الماضي، ضخت قطر أكثر من 150 مليون دولار لشراء وقود الديزل من أجل محطة توليد الكهرباء في غزة، ودفْع رواتب الموظفين المدنيين في حكومة حماس، وبدلات للأسر المحتاجة، وتمويل مشاريع التوظيف المؤقتة الخاصة بالأمم المتحدة.

كما تعهدت قطر بإرسال دفعات مالية أخرى قدرها 180 مليون دولار، لكن لم يتم تحويلها بعد إلى غزة.

واعترف الدبلوماسي القطري، أن أموال المساعدة التي تقدمها بلاده إلى الفلسطينيين تهدف إلى تجنيب إسرائيل الحرب في غزة، مؤكدًا أن التعاون مع إسرائيل، يجنبها تلك الحرب.

واستمرارا للدور القطري الخبيث في تنفيذ المخطط الصهيوني لتقويض انتفاضة الشعب الفلسطيني، وصل وفد فني قطري، إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، لوضع تفاصيل صفقة بيع القضية الفلسطينية، من خلال المساومة على أزمة الكهرباء، التي يعاني منها السكان منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع قبل 13 عاما.