الجبير: على قطر تغيير سلوكها إذا أرادت أن نعمل معا

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية، أنه لاحوار مع دولة قطر مالم لم تغير سلوكها، مشيرا إلى أن المقاطعة العربية لها ستستمر كما كانت قبل شهر وقبل عام.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في لندن، أشار الجبير إلى أن العلاقة مع دولة قطر "كما كانت قبل شهر وكما كانت قبل عام.. نطلب منها وقف دعم الجماعات المتطرفة والتدخل في شؤون الدول الأخرى.. فاض الكيل منها وعليها أن تغير سلوكها إذا أرادت أن نعمل معا".

وتطرق الجبير في تصريحاته إلى الملف التوتر المتصاعد مع إيران، حيث قال: "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لا تريدان الحرب مع إيران.. الأمر يرجع حقًا للإيرانيين، لقد أوضحنا أن لا أحد يريد الحرب، لا نريد الحرب، الولايات المتحدة لا تريد الحرب، لقد أوضحنا أيضًا أن سلوك إيران العدواني يجب أن يتوقف".

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل "قوي جداً جدا"، مضيفا: "نحتاج للتهدئة في المنطقة لكن لا نستطيع ذلك مع تسبب إيران بالكثير من الأذى".

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وأكد الوزير السعودي أن بلاده تتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية، وتبحث في خيارات متعددة، مشيراً إلى أن هناك أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط، وأن اعتداءات طهران على طريق الملاحة البحرية تؤثر على العالم، لافتاً إلى ما تعرضت له أربع ناقلات نفط قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، وناقلتان في خليج عُمان، لهجمات تخريبية في حادثين منفصلين، وأشارت أصابع الاتهام إلى إيران في تلك الهجمات، مطالباً إيران بتغيير سلوكها العدواني ووقف دعم الإرهاب، وأن "تعود دولة طبيعية".

وتقاطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، نظام الحمدين الحاكم في قطر، منذ 5 يونيو 2017، على خلفية دعم الأخيرة للإرهاب وتدخلها في شؤون دول الجوار.

وتطال الاتهامات، الدوحة بدعم جماعات متطرفة عدة "من الإخوان إلى الحوثيين، مرورا بالقاعدة وداعش"، فضلاً عن تأييدها لإيران في مواجهة دول الخليج، بالإضافة لعملها على زعزعة أمن هذه الدول وتحريض بعض المواطنين على حكوماتهم.

وقدمت الدول الأربع قائمة مطالب للدوحة من أجل عودة العلاقات، ولكن قطر رفضت الانصياع لتلك المطالب.