عضو مجلس الشورى السعودي: قطر تدعم إرهاب إيران في المنطقة

قال الدكتور عبدالرحمن العناد، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا، إن دفاع قناة الجزيرة عن نظام الملالي في إيران ليس أمرا مستغربا لأن القناة تعمل وفق توجيهات وأجندات نظام الحمدين الذي ارتمى في أحضان الفرس والترك وجماعة "الخوان"، وأصبح رهينة لدى هذه الأطراف الثلاثة، فلا يستطيع الفكاك ولا يجروء على انتقادها أو اتخاذ مواقف ضدها.

وأكد "العناد" في تصريح خاص أن القرار والسيادة في دويلة قطر مختطفان، ولم تعد الدويلة وأميرها ومسؤوليها قادرين على اتخاذ مواقف وقرارات بناء على مصالح الشعب القطرى وإنما وفقا لمصالح تلك الأطراف، وبما يتعارض مع مصالح ومتطلبات دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، بل وكافة الدول العربية والإسلامية.

ولفت إلى أن قطر التي وصف مسؤوليها ايران بالدولة (الشريفة) دويلة ترعى الإرهاب وتدعم كل ما ما من شأنه إثارة القتل والتدمير وعدم الإستقرار في دول المنطقة، بما في ذلك تمويل الإرهاب ودعم المليشيات المدعومة من إيران، ومعروف عن تنظيم الحمدين توظيفه لقناة الجزيرة كبوق اعلامي أصبح مكشوفا منذ بداياته بمحاربة كل ما هو جميل في دول المنطقة ودعم كل قبيح بها، والترويج للسياسات والمواقف القطرية الحمقاء وتوفير منفذ إعلامي لكل رموز الإرهاب.

وأوضح أن دويلة قطر اصطفت في الصراع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية ونظام الملالي لصالح إيران وذلك طبيعي لأنها مجرد أداة من أدواتها الغارقة في وحل الكذب والتضليل والبعد عن الموضوعية.