منظمات حقوقية تدعو إلى معاقبة إيران على قمع واعتقال الحقوقيين

يشارك المركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان مع منظمات حقوقية حليفة في الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان بجنيف في الفترة من (24 يونيو إلى 12 يوليو 2019، وسيتم من خلالهم بالدورة تسليط الضوء علي ”افلات إيران من العقاب".

وأوضح المركز أن إيران مستمرة في إعتقال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان منذ سنوات طويلة واعدام الكثير منهم، إلى أنه لم يتم حتى الآن محاسبة أي مسؤول إيراني عن ذلك أو تعذيب المعتقلات، أو حتى جرائم قيادات وقوات حرسة الثوري في العراق وسوريا واليمن، وهو ما يؤكد بوجود نهج في إفلات ايران من العقاب.

وأشار المركز إلى أن الكثير من المنظمات الحقوقية قامت بتوثيق عمليات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون والمعتقلات في ايران وعدم معاقبة الأفراد المسؤولين الايرانيين عن ذلك، وإعتبرت أن ذلك يعني أن عمليات التعذيب ستستمر وبدون اي الإلتزام من ايران بتعهداتها امام مجلس حقوق الانسان.