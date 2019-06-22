سليمان العساف: المقاطعة العربية سببت خسائر كبيرة في الاقتصاد القطري

قال سليمان العساف، المحلل الاقتصادي السعودي، إن خسائر الخطوط الجوية القطرية تجاوزت ربع مليار دولار قطري للعام المالي 2018-2019.

وأوضح "العساف" في تصريح خاص أن الخطوك الجوية القطرية كانت من أكثر الشركات العالمية ربحية ولكن بعد المقاطعة العربية لها اضطرت لأن تتخذ مسارات كثيرة تسببت في خسارتها للعديد من محطاتها.

وأشار إلى أن الخطوط القطرية في السابق كانت تستخدم الأجواء السعودية بمعدل 14 ألف رحلة سنوية، لافتًا إلى أن تغيير مسارات الطيران أدت إلى ارتفاع التكلفة ومضاعفة أسعار الوقود عليها، بجانب عمليات التأمين، التي أفقدتها الكثير من المحطات.

ولفت إلى أن الكثير من الركاب غيروا تعاملاتهم معها مثل محطات دبي الرئيسية، مشيرا إلى أن قطر مازالت تنكر خسائرها وتتعامل معه على أنه أمر عادي، مؤكدا أن الحكومة القطرية لن تستطيع الاستمرار في مقاومة الخسائر.