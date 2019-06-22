رحب المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، بمبادرة قدمتها دولة جنوب السودان من أجل الوساطة بين المجلس وقوى المعارضة. وأنهى المبعوث الرئاسي لدولة جنوب السودان توت قلوال والوفد المرافق له زيارة للسودان بدأها الثلاثاء، قدم خلالها رؤى للم الشمل وتحقيق التوافق بين المجلس العسكري والقوى السياسية والحركات المسلحة، وفق وكالة أنباء السودان “سونا”. وعبر المجلس العسكري عن شكره لحكومة جنوب السودان على مبادرتها الكريمة وعبر عن تقديره للعلاقات الأخوية والروابط الأزلية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرصه على استدامتها من خلال التواصل البناء ومشاركة الأفكار في القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تحقق الاستقرار والأمن في البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري الانتقالي يرحب بمبادرة جوبا للتوافق مع المعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.