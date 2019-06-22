لفت موقع "​واشنطن​ اكزامينر" الأميركي إلى أن "مؤيدي "​أميركا​ أولاً" يرون أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنقذ رئاسته من مستشاره للأمن القومي ​جون بولتون​ بقرار التراجع عن ضرب ​إيران​".

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كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن اكزامينر: مؤيدو "أميركا أولا" يرون أن ترامب أنقذ رئاسته من بولتون قرار التراجع عن ضرب إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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