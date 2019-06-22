مجموعة تابعة للتحالف الدولي: لا معطيات لتأكيد إجلاء القوات الأميركية من العراق

أعلن المكتب الصحفي لـ "مجموعة المهام المشتركة - ل​عملية العزم الصلب​"، التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده ​الولايات المتحدة​ لمحاربة ​تنظيم داعش​، أن التحالف ليس لديه معلومات لتأكيد الأنباء لمتعلقة باستعداد ​القوات الأميركية​ لإجلاء مئات الموظفين العاملين في لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال من قاعدة عسكرية في ​العراق​.

ولفت المكتب الصحفي لـ "مجموعة المهام المشتركة"، إلى "أننا على معرفة بهذه التقارير الواردة من المصادر المفتوحة، لكن في الوقت الحالي، ليس لدينا معلومات لتأكيد مثل هذه الادعاءات".

وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن مصادر عراقية قولها إن القوات الأميركية تستعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين في لوكهيد مارتن وساليبورت جلوبال من قاعدة عسكرية عراقية يعملون بها.

وبحسب الوكالة، أوضحت المصادر أن نحو 400 من قوام 800 متعاقد من الشركتين يستعدون لمغادرة قاعدة" بلد "العسكرية التي تستضيف قوات أميركية على بعد نحو 80 كيلومترا إلى ​الشمال​ من ​بغداد​ وذلك بسبب "تهديدات أمنية محتملة".

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في مقابلة مع قناة "سي بي إس" التلفزيونية أنه يحتفظ بوجود عسكري في العراق من أجل "مراقبة ​إيران​".