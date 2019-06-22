أميركا ترفض تأكيد إجلاء موظفي لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال من العراق

أعلن المكتب الصحفي لـ "مجموعة المهام المشتركة - ل​عملية العزم الصلب​"، التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده ​الولايات المتحدة​ لمحاربة ​تنظيم داعش​ أن "التحالف، ليس لديه معلومات لتأكيد الأنباء لمتعلقة باستعداد ​القوات الأميركية​ لإجلاء مئات الموظفين العاملين في لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال من قاعدة عسكرية في ​العراق​".

وأشار المكتب الصحفي لـ "مجموعة المهام المشتركة لوكالة ​سبوتنيك​ الى أننا "على معرفة بهذه التقارير الواردة من المصادر المفتوحة، لكن في الوقت الحالي، ليس لدينا معلومات لتأكيد مثل هذه الادعاءات".