أعلن المكتب الصحفي لـ "مجموعة المهام المشتركة - لعملية العزم الصلب"، التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش أن "التحالف، ليس لديه معلومات لتأكيد الأنباء لمتعلقة باستعداد القوات الأميركية لإجلاء مئات الموظفين العاملين في لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال من قاعدة عسكرية في العراق".
وأشار المكتب الصحفي لـ "مجموعة المهام المشتركة لوكالة سبوتنيك الى أننا "على معرفة بهذه التقارير الواردة من المصادر المفتوحة، لكن في الوقت الحالي، ليس لدينا معلومات لتأكيد مثل هذه الادعاءات".
كانت هذه تفاصيل خبر أميركا ترفض تأكيد إجلاء موظفي لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال من العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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