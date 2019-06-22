آبي يأمل بإحراز تقدم حول معاهدة السلام في لقائه مع بوتين

عبّر رئيس وزراء ​اليابان​ ​شينزو آبي​ عن الأمل بإحراز تقدم حول معاهدة السلام في الاجتماع المقرر مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ على هامش ​قمة العشرين​ التي تستضيفها بلاده.

وأكد أن الجانب الروسي أعرب خلال الحوار الثنائي، عن قلقه إزاء مختلف جوانب التعاون العسكري الياباني الأميركي ووجود ​القوات الأميركية​ في اليابان.

وأضاف آبي: "نتفاوض مع ​روسيا​، بناء على واقع أن هناك تحالفا بين اليابان و​الولايات المتحدة​، وسنبذل الجهود لإيجاد طرق لحل القضايا الحالية".

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وكان بوتين قد صرح خلال لقاء مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية في 6 جزيران الجاري، أن المشاكل التي تعترض طريق التوصل إلى معاهدة سلام بين ​موسكو​ و​طوكيو​ ترتبط أيضا بالتعاون العسكري الأميركي الياباني.

وأشار إلى الموقف الإيجابي لدى طوكيو تجاه نشر أنظمة أسلحة مختلفة على أراضيها، بما في ذلك الأنظمة الأمريكية.

يذكر أن موسكو وطوكيو تتفاوضان منذ عدة عقود بهدف التوصل إلى معاهدة سلام مؤجلة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. والعقبة الرئيسية أمام ذلك هي الخلاف حول ملكية الجزء الجنوبي من ​جزر الكوريل​. فبعد نهاية الحرب، تم دمج الأرخبيل بأكمله ضمن أراضي الاتحاد السوفيتي، لكن اليابان تطالب باسترجاع عدة جزر.