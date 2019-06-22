البيت الأبيض: ترامب عين مارك إسبر وزيرا للدفاع

أعلن ​البيت الأبيض​ أنّ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عيّن ​مارك إسبر​ وزيرا للدفاع.

وإسبر الذي خدم في ​الجيش​ قبل أن يعمل في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية، كان يشغل منصب وزير سلاح البرّ حين عيّنه ترامب وزيراً للدفاع بالوكالة خلفاً ل​باتريك شاناهان​ الذي حلّ محلّ الوزير جيم ماتيس إثر استقالة الأخير في كانون الأول.

ووقع اختيار ترامب على إسبر بعد أن قرّر وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، لدواع عائلية، التخلّي عن آلية المصادقة على تعيينه وزيراً أصيلاً للدفاع.