شركة" إيروفلوت" الروسية تعلن وقف رحلاتها إلى جورجيا اعتبارا من 8 تموز

أعلنت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت" أنها "بصدد توقيف كل رحلاتها الجوية إلى دولة جورجيا اعتبارا من 8 تموز القادم."
ولفت المكتب الصحفي للشركة في بيان الى ان " شركة "أيروفلوت" ستوقف اعتبارا من 8 تموز بالكامل رحلاتها إلى جورجيا"، مضيفا: "الشركة أكدت أن هذا الاجراء اتخذ وفقا لمرسوم الرئيس الروسي بشأن بعض التدابير لتوفير الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية المواطنين الروس من الأفعال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية".
وأضاف البيان: "بموجب المرسوم يحظر ابتداء من 8 تموز 2019 على شركات الطيران الروسية مؤقتًا إجراء النقل الجوي بما في ذلك النقل التجاري للمواطنين من أراضي روسيا الاتحادية إلى أراضي جورجيا".
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