شركة" إيروفلوت" الروسية تعلن وقف رحلاتها إلى جورجيا اعتبارا من 8 تموز

أعلنت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت" أنها "بصدد توقيف كل رحلاتها الجوية إلى دولة ​جورجيا​ اعتبارا من 8 تموز القادم."

ولفت المكتب الصحفي للشركة في بيان الى ان " شركة "أيروفلوت" ستوقف اعتبارا من 8 تموز بالكامل رحلاتها إلى جورجيا"، مضيفا: "الشركة أكدت أن هذا الاجراء اتخذ وفقا لمرسوم الرئيس الروسي بشأن بعض التدابير لتوفير ​الأمن​ القومي ل​روسيا​ الاتحادية وحماية المواطنين الروس من الأفعال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية".

وأضاف البيان: "بموجب المرسوم يحظر ابتداء من 8 تموز 2019 على شركات الطيران الروسية مؤقتًا إجراء النقل الجوي بما في ذلك النقل التجاري للمواطنين من أراضي روسيا الاتحادية إلى أراضي جورجيا".