نقلت صحيفة "​نيويورك تايمز​" عن مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قوله إن "من بين أسباب إلغاء "الضربة" الأميركية على ​إيران​ الشك بانتهاك الطائرة للأجواء الإيرانية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: من أسباب إلغاء الضربة على ايران الشك بانتهاكها للأجواء الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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