موسوي: لن نسمح لأميركا بالاعتداء على حدودنا وجاهزون لمواجهة أي تهديد

أكّد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​ "أننا لن نسمح للأميركيين بالاعتداء على حدودنا بغض النظر عن قراراتهم"، مشيرًا إلى "أننا جاهزون لمواجهة أي تهديد ضد بلادنا".

ولفت إلى أن "قراراتنا ليست خاضعة لقراراتهم وسنواجه الأعتداء سواء هددوا أم لم يهددوا"، موضحًا حول الاتفاق النووي أنه "إذا أعطى الأوروبيون وعودًا مجددًا فالقرار سيكون بيد النظام والمجلس الأعلى".