سألت "الجمهورية" المدير العام للجمارك بدري ضاهر عن دورة خفراء الجمارك التي جرت ربيع عام 2014، فرد قائلا: "انا قمتُ بما يمليه عليه واجبي، وفي هذا الامر اعتمدنا مبدأ الكفاءة والمناصفة، ووفق توجيهات فخامة الرئيس، وكذلك معالي وزير المالية".
وعمّا اذا كانت هناك ضغوطات سياسية، قال: "لا اعرف، واذا كان هناك من لا يريد توقيع هذه اللائحة، فأنا لا اعرف لماذا"، مؤكدا أن "الهدف الاساس هو مراعاة مصلحة الجمارك قبل اي اعتبارات اخرى، هذه الدورة عمرها ما يزيد على خمس سنوات، ولا يجوز ان تبقى معلقة، علماً انّ كادر الجمارك فقير جداً، لا يتعدى 1100 على مستوى كل لبنان، وبالتالي نحن مضطرون لهذه الدورة".
كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر عن دورة خفراء 2014: اعتمدنا الكفاءة والمناصفة ولا يجوز ان تبقى معلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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