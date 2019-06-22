ضاهر عن دورة خفراء 2014: اعتمدنا الكفاءة والمناصفة ولا يجوز ان تبقى معلقة

سألت "​الجمهورية​" المدير العام للجمارك ​بدري ضاهر​ عن دورة خفراء ​الجمارك​ التي جرت ربيع عام 2014، فرد قائلا: "انا قمتُ بما يمليه عليه واجبي، وفي هذا الامر اعتمدنا مبدأ الكفاءة و​المناصفة​، ووفق توجيهات فخامة الرئيس، وكذلك معالي وزير المالية".

وعمّا اذا كانت هناك ضغوطات سياسية، قال: "لا اعرف، واذا كان هناك من لا يريد توقيع هذه اللائحة، فأنا لا اعرف لماذا"، مؤكدا أن "الهدف الاساس هو مراعاة مصلحة الجمارك قبل اي اعتبارات اخرى، هذه ​الدورة​ عمرها ما يزيد على خمس سنوات، ولا يجوز ان تبقى معلقة، علماً انّ كادر الجمارك فقير جداً، لا يتعدى 1100 على مستوى كل ​لبنان​، وبالتالي نحن مضطرون لهذه الدورة".