هيئة الطيران الإماراتية تدعو المشغلين الجويين لاتخاذ التدابير اللازمة للأوضاع الراهنة بالمنطقة

ذكرت وكالة "رويترز" أن "​هيئة الطيران المدني​ الإماراتية تدعو المشغلين الجويين المسجلين ب​الدولة​ لاتخاذ التدابير اللازمة مع الأوضاع الراهنة بالمنطقة".

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