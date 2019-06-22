الجميل: أهل الحكومة يتصرفون وكأن لا وجود لرأي عام في لبنان أمر افتراضي

أكّد رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ أن "أهل ​الحكومة​ يتصرفون وكأن لا وجود لرأي عام في ​لبنان​ أمر افتراضي"، مشيرًا إلى أن "​المحاصصة​ اليوم لم تعد تقوم على موجودات ​الدولة​، بل على منتج ديونها بما يجعل قيدُ الرهن جارياً ليس فقط على الأجيال الحالية بل على أجيال ​المستقبل​ أيضًا"، مضيفًا: "عندما تسأل المعارضة من يحكم لبنان يعتقد أولياء الشأن أنهم يحكمونه معاً، لكن في الحقيقة هم لا يحكومونه بل يتقاسمونه".

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