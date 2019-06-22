الجمهورية: وفد اميركي يصل لبيروت مطلع الاسبوع المقبل لمناقشة التطورات

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن "وفدا اميركيا يضم مجموعة من أعضاء ​الكونغرس​ والدبلوماسيين الأميركيين السابقين الذين التقوا على تشكيل فريق عمل من اجل متابعة "القضية السورية" يصل الى ​بيروت​ مطلع الاسبوع المقبل بهدف مناقشة التطورات الأخيرة في ​لبنان​ والمنطقة والوقوف على موقف لبنان".

ولفتت الى أن "الوفد يضم رئيسة المجموعة السيدة دانا سترو، والسكرتيرة التنفيذية لها منى يعقوبيان، السفير السابق ​فريدريك هوف​ الذي كان مكلفاً لأعوم عدة تلت العام 2009 بمتابعة ملف ​ترسيم الحدود​ البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان و​اسرائيل​، كريستوفر توتل، الدكتورة ​مارا كارلين​، وفانس سيركهوك"، مشيرة الى أنه "في جدول اعمال الوفد لقاءات مع كبار المسؤولين، بحث الوضع في ​سوريا​ ومتابعة مفاوضات ترسيم الحدود".