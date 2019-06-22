الجمهورية: وفد اميركي يصل لبيروت مطلع الاسبوع المقبل لمناقشة التطورات

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن "وفدا اميركيا يضم مجموعة من أعضاء الكونغرس والدبلوماسيين الأميركيين السابقين الذين التقوا على تشكيل فريق عمل من اجل متابعة "القضية السورية" يصل الى بيروت مطلع الاسبوع المقبل بهدف مناقشة التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة والوقوف على موقف لبنان".
ولفتت الى أن "الوفد يضم رئيسة المجموعة السيدة دانا سترو، والسكرتيرة التنفيذية لها منى يعقوبيان، السفير السابق فريدريك هوف الذي كان مكلفاً لأعوم عدة تلت العام 2009 بمتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان واسرائيل، كريستوفر توتل، الدكتورة مارا كارلين، وفانس سيركهوك"، مشيرة الى أنه "في جدول اعمال الوفد لقاءات مع كبار المسؤولين، بحث الوضع في سوريا ومتابعة مفاوضات ترسيم الحدود".
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