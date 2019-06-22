الدفاع المدني: جريحان في حادث سير فجرا على طريق الحوش - صور

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه عناصر المديرية نقلوا الساعة 3 فجرا جريحا الى ​مستشفى​ جبل عامل و جريح اخر الى مستشفى اللبناني الإيطالي أصيبا جراء ​حادث سير​ وقع على طريق عام الحوش - صور.

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