عبدالله: تم القفز فوق كل قنوات العلاقة بين الدول في إعادة عنصري أمن الدولة

رأى عضو تكتل "​اللقاء الديمقراطي​" ​بلال عبدالله​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "تم القفز فوق كل القنوات الطبيعية للعلاقة بين الدول في مسألة إعادة عنصرين من ​أمن الدولة​ تم اختطافهم"، مشيرا الى أنه "غاب السفراء، والمجلس الأعلى الموقر، وقنوات التنسيق الأمني الرسمية ولم تطلق ​وزارة الخارجية​ اي تصريح، حضرت فقط الحسابات الصغيرة للاسف"، مضيفا: "المهم الحمد الله على سلامة الشباب".

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