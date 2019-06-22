- 1/2
- 2/2
نشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر وسائل التواصل الإجتماعي صورة لسفينة، وأرفقها قائلا: "نتيجة تحسن الاوضاع واقرار الموازنة تقريبًا سوى بعض التفاصيل وحملة نظافة الشاطئ وصلت بالامس سفينة السياح الذين نزلوا من خلال مرفأ الدالية وجل البحر".
وأضاف: "اما اليوم فان سفينة Synfonia ستصل الساعة الحادية عشر وترسو في مرفأ الCosta Brava كي يزور السواح الموزاييك البيزنطي النادر ثمة يتجهون الى وسط المدينة عبر نفق سليم سلام ذات الهواء النقي ويجولون في حدائق السوليدار قبل التوجه الى بحمدون والبقاع وقد استكمل الاوتستراد العربي".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: نتيجة تحسن الأوضاع وصلت بالامس سفينة سياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.