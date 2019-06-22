جنبلاط: نتيجة تحسن الأوضاع وصلت بالامس سفينة سياح

نشر رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، عبر وسائل التواصل الإجتماعي صورة ل​سفينة​، وأرفقها قائلا: "نتيجة تحسن الاوضاع واقرار ​الموازنة​ تقريبًا سوى بعض التفاصيل وحملة نظافة الشاطئ وصلت بالامس سفينة السياح الذين نزلوا من خلال مرفأ ​الدالية​ و​جل البحر​".

وأضاف: "اما اليوم فان سفينة Synfonia ستصل الساعة الحادية عشر وترسو في مرفأ الCosta Brava كي يزور السواح الموزاييك البيزنطي النادر ثمة يتجهون الى وسط المدينة عبر نفق سليم سلام ذات الهواء النقي ويجولون في حدائق السوليدار قبل التوجه الى بحمدون والبقاع وقد استكمل الاوتستراد العربي".