علق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على موضوع نتائج ​الجمارك​ قائلا: "صدرت لم تصدر نتائج الجمارك، لقد ضاع ​اللبنانيون​ بالأمس حيث لم يمس المعنيون بهذا الموضوع على بر قرار"، مضيفا: "افيدو الناس افادكم الله على طريق زمن العدالة والكفاءة المفقودتيين في زمن الشعارات والنظريات".

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كانت هذه تفاصيل خبر قاسم هاشم عن نتائج الجمارك: لم يمس المعنيون بهذا الموضوع على بر قرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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