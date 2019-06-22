دبي - بواسطة محمد فارس © Jonathan Ernst الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صورة أرشيفية)ترامب: أحب المهاجرين!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "يحب" المهاجرين في سعي منه إلى كسب أصوات الناخبين المنحدرين من دول أمريكا اللاتينية.

وقاطع ترامب الذي أطلق الثلاثاء حملته للانتخابات الرئاسية، الصحفي الذي اتهمه بأنه "قاس جدا حيال المهاجرين"، قائلا: "هل تعني المهاجرين السريين؟ كنت طيبا جدا مع المهاجرين".

وأضاف ترامب: "أحب المهاجرين، هذا البلد يعتمد على المهاجرين"، مشيرا إلى أنه يريد مزيدا منهم لملء فرص العمل الصناعية الكثيرة التي يؤكد أنه أعادها إلى الولايات المتحدة منذ انتخابه عام 2016.

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وأكد دونالد ترامب في هذه المقابلة الأولى مع شبكة تلفزيون ناطقة بالإسبانية، أن نسبة البطالة لدى الناطقين باللغة الإسبانية لم تكن متدنية إلى هذا الحد في تاريخ البلاد، وأن نسبة شعبيته عندهم ارتفعت سبع عشرة نقطة.

وتابع أن السبب هو "لأني قاس على الحدود. يريد المتحدرون من أمريكا اللاتينية الحزم على الحدود. إنهم لا يريدون أشخاصا يأخذون وظائفهم ولا يريدون أن يأتي مجرمون، لأنهم يفهمون الحدود أفضل من أي شخص آخر".

المصدر: أ ف ب