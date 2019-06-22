معاهدة دولية لمكافحة التحرش والعنف في أماكن العمل

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Pexels المعاهدة مستلهمة من حركة "#مي تو" النسائية

وتمت الموافقة على المعاهدة، التي ستكون ملزمة للحكومات التي ستوقع عليها، في اليوم الأخير من المؤتمر السنوي للحكومات وجماعات أصحاب العمل والعمال بمنظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة.

وقبل التصويت على المعاهدة، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستؤيد المعاهدة، بينما قالت روسيا إنها ستمتنع عن التصويت، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".