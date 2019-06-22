وتمت الموافقة على المعاهدة، التي ستكون ملزمة للحكومات التي ستوقع عليها، في اليوم الأخير من المؤتمر السنوي للحكومات وجماعات أصحاب العمل والعمال بمنظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة.
وقبل التصويت على المعاهدة، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستؤيد المعاهدة، بينما قالت روسيا إنها ستمتنع عن التصويت، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
كانت هذه تفاصيل خبر معاهدة دولية لمكافحة التحرش والعنف في أماكن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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