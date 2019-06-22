دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قالت مصادر بالشرطة إن قنبلة انفجرت في مسجد للشيعة بشرق بغداد يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

ووقع الانفجار في حي البلديات. وقال مصدر كبير بالشرطة إن حزاما ناسفا أو عبوة ناسفة استخدمت في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

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مقتل وجرح عدد من أفراد الدفاع المدني والمدنيين بغارات جوية بمقاطعة إدلب سوريا Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO مقتل سبعة أشخاص في انفجار بمسجد للشيعة في شرق بغداد Euronews Arabia مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وتوقع المصدر ارتفاع عدد القتلى إذ أن كثيرا من المصابين في حالة خطيرة.

ونفذ متشددون تفجيرات كبيرة في أماكن للشيعة خلال ذروة العنف الطائفي بعد الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين في 2003.

وتحسن الأمن في بغداد بصورة كبيرة منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في 2017 وصارت التفجيرات نادرة في المدينة.

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