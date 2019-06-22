شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بعدم استغلال الأرصفة فى عرض المنتجات لمنع الزحام المرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبد الكريم زكريا بطلب إحاطة بشأن قيام بعض أصحاب الأكشاك باستغلال الأرصفة في عرض منتجاتهم مما يشكل إزعاجاً للمواطنين المارين على تلك الأرصفة فضلاً عن تشويه الصورة الجمالية للمدن.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك ظاهرة انتشرت خاصة فى المدن تتمثل فى استغلال الأرصفة من قبل بعض أصحاب الأكشاك وينتج عن ذلك الأمر زحام الطرق العامة مما يشكل صعوبة فى التحرك بالإضافة لتشوية منظر الشوارع وخاصة فى المدن.

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وطالب عضو مجلس النواب، بالتصدى لهذه الظاهرة بالإضافة للتصدى للباعة الجائلين وضبط الأسواق والقضاء على الأسواق العشوائية التى أصبحت منتشرة فى عدد من المدن، مشددا على ضرورة وضع خطة للقضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق بديلة.

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