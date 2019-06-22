شكرا لقرائتكم خبر عن "قطر يليكس": ثغرات بالأمم المتحدة تستغلها الدوحة لتسهيل تمويل الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، وجود ثغرات فى نظام العقوبات الذى وضعه مجلس الأمن الدولى، على إرهابيين من تنظيمى القاعدة وداعش، لافتا إلى أنه بموجب هذ الثغرات، يبقى الإرهابيون المدرجة أسمائهم على القوائم السوداء قادرون على الوصول إلى حساباتهم البنكية رغم قرارات تجميدها.

ونقل الموقع التابع للمعارضة القطرية، عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تأكيدها أن القطرى خليفة السبيعي أبرز المتطرفين، حصل على 120 ألف دولار خلال عام واحد رغم أنه مدرج على قوائم الإرهاب الدولية، وتتهمه واشنطن بأنه رجل القاعدة الأول في قطر، حيث دعم قادة التنظيم الإرهابي، بمن فيهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات الحادى عشر من سبتمبر.

ولفت موقع "قطريليكس"، إلى أن سجلات الأمم المتحدة، أظهرت أن مجلس الأمن سمح للأفراد المدرجين في القائمة السوداء بالوصول إلى حساباتهم، في 71 طلبا من أصل 72، بين عامي 2008 و2018، حيث لا يُفترض أن يكون لأعضاء وأنصار الجماعات الإرهابية المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، إمكانية الوصول إلى أي شكل من أشكال التمويل، لضمان عدم قدرتهم على دعم أو شن هجمات إضافية.

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