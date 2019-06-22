شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تناقش مشكلات أراضى الأوقاف ومطالب حصرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت، طلبات بشأن إقامة مركز شباب على أربعة أفدنة تابعة لهيئة الأوقاف المصرية بجوار نادي الزرقا الرياضى من الناحية الشرقية بفارسكور – دمياط، وحصر أراضي الأوقاف بمنية النصر محافظة الدقهلية، وبشأن الإجراءات التي تقوم بها هيئة الأوقاف المصرية بخصوص العمارات السكنية القديمة الكائنة بميدان المحطة بمدينة قنا .

فيما تجتمع اللجنة الأحد، لمناقشة مطالب بترميم وإحلال وتجديد بعض المساجد فى محافظات مختلفة، وطلب إحاطة بخصوص وجود حالة من الإهمال الجسيم بعدد من المساجد (سيدنا الحسين – السيدة زينب – السيدة نفيسة – السيدة عائشة – السيد البدوي).

كما تناقش اللجنة يوم الاثنين المقبل، المخالفات التي شابت محاضر التسليم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف المصرية في قرى وعزب مركز كفر الشيخ، وأسباب التباطؤ في استبدال مساحات من أراضي الأوقاف لإقامة عدد من المدارس عليها طبقاً للبروتوكول المبرم بين الجهتين.

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