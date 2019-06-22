شكرا لقرائتكم خبر عن "العلاوة" و"موازنة الدولة 2019/2020 أمام مجلس النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، فى مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكـومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

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كما يناقش البرلمان في جلسته العامة المزمعه اليوم، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)،ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.

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وتنظر الجلسة اليوم 8 طلبات لتحديد موعد مناقشتهم، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، و تطوير مراكز الشباب، وخطة صيانة الطرق الرئيسية والفرعية، وإجراءات تقنين وضع اليد، وضبط الأسعار بالأسواق ومنع الاحتكار، وضبط أسعار تذاكر شركة مصر للطيران خلال موسم الحج والعمرة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين من رعاية صحية واجتماعية، تجديد عقود المعلمين الناجحين في المسابقة الأخيرة.

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كما تبحث تنظر الجلسة العامة، 4 تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عنطريقة إقرار الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الالكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 / 4 / 2016، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 251 لسنة 2019، بالإضافة إلي طريقة إقرار الموافقة على خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي "بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع " معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25 / 3 / 2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2019.

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وتشمل التقارير، طريقة إقرار الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 / 2 / 2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2019، وطريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 3/44 – أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الاسلامية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019

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