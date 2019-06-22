​كاتبة تتهم ترامب بالاعتداء الجنسي عليها قبل 20 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):
اتهمت كاتبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتداء الجنسي عليها في غرفة تغيير ملابس بمتجر في نيويورك قبل عقدين من الزمن، وذلك في مقالة نشرت يوم الجمعة.
وقالت "اي جين كارول" إن الحادث وقع في عام 1995، عندما التقت مصادفة بترامب، الذي كان آنذك من أقطاب تجارة العقارات في متجر "بيرجدورف جودمان".
وكتبت الكاتبة (75 عاما) في مقال بمجلة "نيويورك" إن ترامب تعرف عليها من عملها ككاتبة عمود خاصة بالنصائح وطلب منها النصيحة بشأن نوع الملابس الداخلية التي يريد أن يشتريها لامرأة غير محددة.
وأصبح عنيفا عندما ذهبا إلى غرفة تغيير الملابس، حيث وصفت بالتفصيل الاعتداء المزعوم والاغتصاب.
وقالت كارول إن الخوف من الخزي العلني منعها من التقدم والإبلاغ عن الاعتداء من قبل.
وجاءت المقالة في مجلة "نيويورك" كمقتطفات من كتاب كارول الجديد، وهي حادثة من بين ست حوادث، قالت إنها تعرضت لاعتداءات من رجال.
ورفض ترامب هذه المزاعم، وقال في بيان إنه لم يلتق مطلقا بكارول في حياته وإنه "يجب أن يتم بيع كتابها في قسم الخيال".
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