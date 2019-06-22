مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلتقي مع مادورو وجوايدو في فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس - (د ب أ):

التقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان جوايدو في كاراكاس يوم الجمعة.

وتحدث مادورو عن "اجتماع ناجح للغاية" وأصر على أنه سوف "يقبل مقترحات وتوصيات المفوضة السامية"، مضيفا أن أي شخص سينتهك حقوق الإنسان ستتم محاسبته.

وألقت منظمات حقوق الإنسان والمعارضة باللائمة على قوات الأمن الحكومية والمجرمين المواليين للحكومة في جرائم القتل والتعذيب والاعتقالات التعسفية في فنزويلا.

Advertisements

كما أجرت باشيليه محادثات مع جوايدو بعد لقاء مع ممثلين حكوميين وأقارب السجناء السياسيين يوم الخميس.

وقال جوايدو "نحن نعيش في ديكتاتورية تنتهك حقوق الإنسان".

ويحظى جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في يناير، بدعم العشرات من الدول في حملته للإطاحة بالرئيس مادورو.

وكان مادورو قد فاز بفترة ولاية ثانية في انتخابات متنازع عليها العام الماضي، وشهدت فترة رئاسته أزمة اقتصادية وسياسية هائلة.