الان تتابع ترامب يعين مارك إسبر وزيراً للدفاع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عيّن مارك إسبر وزيراً للدفاع، وهو منصب كان الضابط السابق يتولاه بالوكالة منذ الثلاثاء.
ويأتي تثبيت إسبر على رأس البنتاغون بعيد ساعات من إعلان ترامب أنّه أمر بشنّ ضربة عسكرية على إيران ثم ألغاها قبل دقائق من تنفيذها.
وإسبر الذي خدم في الجيش قبل أن يعمل في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية كان يشغل منصب وزير سلاح البرّ حين عيّنه ترامب الثلاثاء وزيراً للدفاع بالوكالة خلفاً لباتريك شاناهان الذي حلّ محلّ الوزير جيم ماتيس إثر استقالة الأخير في ديسمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعين مارك إسبر وزيراً للدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.