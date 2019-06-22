شكرا لقرائتكم خبر عن حملة «أقصى الضغوط» تؤتي ثمارها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز(الرياض)

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، بريان هوك (الجمعة)، أن حملة «أقصى الضغوط» على طهران تؤتي ثمارها، وإيران تشعر بوطأتها، مؤكداً أن العقوبات أتاحت لنا حرمان نظام الملالي من استخدام الحرس الثوري لإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات لشن هجمات مباشرة أو غير مباشرة. وأضاف: إذا لم ننجح في التصدي لإيران في اليمن فسيزيد من مخاطر اندلاع صراع إقليمي في الشرق الأوسط. إلا أن هوك اعتبر في مؤتمر صحفي في الرياض أمس، أن من المهم «أن نبذل أقصى ما في وسعنا» لنزع فتيل التوتر مع إيران. وقال «مساعينا الدبلوماسية لا تمنح إيران حق الرد بالقوة العسكرية، وعلى إيران أن ترد على جهودنا الدبلوماسية بالدبلوماسية وليس بالقوة العسكرية.. من المهم أن نبذل أقصى ما في وسعنا لنزع فتيل التوتر، ونعيد أساليب الردع للمنطقة. واتهم المبعوث الأمريكي «إيران بالمسؤولية عن زيادة التوتر في المنطقة، ورفض أي مبادرات دبلوماسية لنزع فتيل التوتر»، منوهاً بأن مساعي واشنطن الدبلوماسية «لا تمنح إيران حق الرد بالقوة العسكرية، وعلى إيران أن ترد على دبلوماسيتنا بالدبلوماسية». وأضاف هوك أنه اجتمع مع مستشار الأمن الوطني السعودي لبحث التهديد الإيراني. وأكد أن السعوديين ساعدوا في ضمان توفير إمدادات جيدة ومستقرة في سوق النفط.