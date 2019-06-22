شكرا لقرائتكم خبر عن شركات عالمية تحظر الرحلات فوق هرمز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أمستردام)

حظرت شركات طيران عالمية أمس (الجمعة) الرحلات الجوية فوق مضيق هرمز، بعد أن حذرت واشنطن من أن الطائرات التجارية قد تتعرض للهجوم عن طريق الخطأ. وحذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية من «احتمال حدوث سوء التقدير أو خطأ في التعريف» في المنطقة بعدما أسقط صاروخ أرض - جو إيراني (الخميس) طائرة من طراز أر كيو - 4 إيه غلوبال هوك تابعة للبحرية الأمريكية، وهي طائرة غير مأهولة جناحها أكبر من طائرة بوينغ 737 وتكلف أكثر من 100 مليون دولار، وفقاً لوكالة «أسوسييتد برس».

وأعلنت شركات كانتاس الأسترالية والطيران الهولندية «كيه إل إم» ولوفتهانزا الألمانية والخطوط الجوية البريطانية أنها ستتجنب المنطقة أيضا. وقالت كانتاس إنها ستعيد توجيه رحلاتها إلى لندن لتجنب مضيق هرمز وخليج عمان. فيما أفادت شركة الطيران الهولندية بأنها ستتجنب المضيق.

وأثار التحذيرالأمريكي قلقاً شديداً من الخطر الذي يقول كل من الوكالة ومحللون إنه حقيقي بعد إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية فوق أوكرانيا في عام 2014، ما قد يؤدي إلى التأثير على ميزانيات شركات الطيران الخليجية للرحلات الطويلة، والتي واجهت بالفعل تحديات في ظل إدارة ترمب.

وحذرت «أو بي إس غروب»، الشركة التي توفر التوجيه لشركات الطيران العالمية، من أن «خطر سقوط طائرة مدنية في جنوب إيران حقيقي».