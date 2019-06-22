شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: مقتل 7 في انفجار مسجد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بغداد)قتل 7 أشخاص في انفجار استهدف مسجدا شرقي العاصمة العراقية بغداد أمس (الجمعة) بحسب ما أكدت مصادر الشرطة العراقية. ووفقا لموقع «السومرية نيوز»، فإن التفجير تم بحزام ناسف في مسجد بمنطقة البلديات.
وأعلنت مصادر بالشرطة أن انفجار قنبلة أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 كانوا في المسجد.
وأفاد مصدر أمني بأن احتياطيات أمنية اتخذت حول دور العبادة، بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بدخول انتحاريين إلى العاصمة بغداد يرومون تنفيذ تفجيرات.
وشهدت محافظة ديالى تفجيرا نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، استهدف مقهى شعبيا الخميس.
ووفقا لوكالة «رويترز»، أكد مصدر بالشرطة، أن حزاما ناسفا أو عبوة ناسفة بدائية الصنع استخدم في الهجوم على المسجد. وتحسن الأمن في بغداد بصورة كبيرة منذ هزيمة تنظيم داعش في 2017، وصارت التفجيرات نادرة في المدينة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر بغداد: مقتل 7 في انفجار مسجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.