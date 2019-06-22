شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: مقتل 7 في انفجار مسجد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بغداد)

قتل 7 أشخاص في انفجار استهدف مسجدا شرقي العاصمة العراقية بغداد أمس (الجمعة) بحسب ما أكدت مصادر الشرطة العراقية. ووفقا لموقع «السومرية نيوز»، فإن التفجير تم بحزام ناسف في مسجد بمنطقة البلديات.

وأعلنت مصادر بالشرطة أن انفجار قنبلة أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 كانوا في المسجد.

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وأفاد مصدر أمني بأن احتياطيات أمنية اتخذت حول دور العبادة، بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بدخول انتحاريين إلى العاصمة بغداد يرومون تنفيذ تفجيرات.

وشهدت محافظة ديالى تفجيرا نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، استهدف مقهى شعبيا الخميس.

ووفقا لوكالة «رويترز»، أكد مصدر بالشرطة، أن حزاما ناسفا أو عبوة ناسفة بدائية الصنع استخدم في الهجوم على المسجد. وتحسن الأمن في بغداد بصورة كبيرة منذ هزيمة تنظيم داعش في 2017، وصارت التفجيرات نادرة في المدينة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.