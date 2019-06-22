شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات الحوثي.. مقتل وجرح 2439 في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

فضح تقرير حكومي انتهاكات مليشيا الحوثي في الحديدة، كاشفا أنها أسفرت عن مقتل وجرح 2439 مدنياً وعسكرياً في المحافظة الواقعة غرب اليمن منذ سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في 18 ديسمبر الماضي.

واتهم التقرير الصادر أمس عن فرق الرصد التابعة للقوات الحكومية في الحديدة، الحوثيين بارتكاب 6274 انتهاكاً في مدينة الحديدة وريفها الجنوبي منذ سريان الهدنة. وأسفرت خروقات الحوثيين - بحسب التقرير- عن مقتل وإصابة نحو 961 مدنياً، بالإضافة إلى مقتل 212 جندياً وجرح 1266 آخرين. ولفت إلى تدمير 38 منزلاً بشكل كلي وجزئي جراء القصف المدفعي للحوثيين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بـ17 منشأة ومؤسسة مدنية (حكومية وخاصة).

وتزامن التقرير مع تصعيد عسكري غير مسبوق لمليشيات الحوثي منذ أيام في مدينة الحديدة، والذي أكد مسؤول عسكري يمني أنه يتجاوز فكرة خرق وقف النار، ويكشف عن خطط لنسف التهدئة في سياق تصعيد إيراني شامل بالمنطقة.