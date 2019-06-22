احتجاجات في هونغ كونغ ضد قانون تسليم المطلوبين

تظاهر آلاف المحتجين متشحين بالسواد في ​هونغ كونغ​ بعد انقضاء مهلة حددوها للحكومة لسحب مشروع قانون لتسليم المتهمين للقضاء الصيني.

وتجمع المتظاهرون، وغالبيتهم من الطلبة وأقاموا حواجز على الطرق في الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع السلمي، مطالبين الرئيسة التنفيذية ​كاري لام​ التي أرجأت تنفيذ القانون، بإلغائه بشكل نهائي.

وكانت ​القوات​ الأمنية قد ألقت القبض على 24 شخصًا خلال الاحتجاجات السابقة، وتقول ​الحكومة​ إنه "لن يكون هناك أي تهاون مع من كانوا في مقدمة صفوف المحتجين واقتربوا من ​الشرطة​".

وقالت الحكومة في بيان صدر أمس، إن "الاحتجاجات تسببت في إحداث إرباك كبير للعمل، وناشدت المحتجين بالتصرف بشكل سلمي ومدروس"، مكررة القول بأنها "علقت مشروع القانون".