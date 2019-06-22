زعيما كوريا الشمالية والصين يبحثان خطط لتعزيز التعاون بين البلدين

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "زعيم البلاد ​كيم جونغ أون​ والرئيس الصيني ​شي جين بينغ​ بحثا سلسلة من الخطط لتعزيز التعاون بين البلدين". واشارت الوكالة الى أنه "وخلال مأدبة غداء في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الصيني ل​بيونغ يانغ​ أجرى الزعيمان مباحثات بشأن سياسات داخلية وخارجية رئيسية تخص البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الداخلية والخارجية محل الاهتمام المشترك".. وأفادت أن "شي غادر ​كوريا الشمالية​ يوم الجمعة بعد زيارة استغرقت يومين هي الأولى لزعيم صيني خلال 14 عاما".

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