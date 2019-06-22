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ثلاثة قتلى وعشرات المفقودين بانهيار مبنى في كمبوديا

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أعلن حاكم مقاطعة برياه سيهانوك الكمبودية يون مين مقتل ثلاثة عمّال بناء على الأقلّ ولا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين إثر ​انهيار مبنى​ من سبع طبقات في ​كمبوديا​، مشيرا الى أننا انتشلنا جثة واحدة وبوسعنا رؤية جثتين أخريين تحت أنقاض المبنى المنهار.

في حين قال وزير الإعلام خيو كانهاريث في منشور إنّ ما يصل إلى "30 شخصاً" قد يكونون مطمورين تحت الأنقاض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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