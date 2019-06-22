ثلاثة قتلى وعشرات المفقودين بانهيار مبنى في كمبوديا

أعلن حاكم مقاطعة برياه سيهانوك الكمبودية يون مين مقتل ثلاثة عمّال بناء على الأقلّ ولا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى من سبع طبقات في كمبوديا، مشيرا الى أننا انتشلنا جثة واحدة وبوسعنا رؤية جثتين أخريين تحت أنقاض المبنى المنهار.
في حين قال وزير الإعلام خيو كانهاريث في منشور إنّ ما يصل إلى "30 شخصاً" قد يكونون مطمورين تحت الأنقاض.
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