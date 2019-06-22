مادورو: زيارة باشيليت لفنزويلا سمحت بالمضي قدما في مجال حقوق الإنسان

يعتقد الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ أن زيارة مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، لبلاده ، سمحت بالمضي قدما في مجال حقوق الإنسان. واعرب مادورو في حديث عقب لقائه مع باشيليت أنها "كانت زيارة جيدة"، لافتا الى أنه "خلال زيارة ميشيل باشيليت، اتخذنا الخطوة الأولى نحو التقارب بين ​الحكومة​ الفنزويلية والمجتمع الفنزويلي لتطوير العلاقات في مجال حقوق الإنسان، نحن نتحرك إلى الأمام"، مضيفا: "هذه الزيارة كانت ناجحة لكل من ​فنزويلا​ ونظام القانون الدولي".

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