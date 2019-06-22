اقتحمت قوات إسرائيلية مدرسة دار الأيتام الصناعية الإسلامية في البلدة القديمة ب​القدس​ ومنعت إقامة مهرجان نظمه الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين بعنوان" لا للحرب نعم للحرية والسلام". وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "​القوات الإسرائيلية​ اقتحمت مقر المدرسة قبل بدء الفعالية بدقائق، وأجبرت من بداخلها على الخروج. وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية سلمت القائمين على الفعالية قرارا من وزير ​الأمن الداخلي​ ​جلعاد أردان​، يقضي بمنع المهرجان بدعوى رعايته من قبل ​السلطة الفلسطينية​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الإسرائيلية تقتحم دارا للأيتام في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.