ترامب: لا أسعى لحرب مع إيران لكن إذا الصراع حدث فسيؤدي إلى إبادة

أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في مقابلة مع محطة إن.بي.سي نيوز الإخبارية، أنه لا يسعى إلى حرب مع ​إيران​ لكنه حذر من أنّ الصراع إذا حدث فسيؤدي إلى "إبادةلم نشهدها من قبل. لكنني لا أتطلع للقيام بذلك".

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