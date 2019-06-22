وفاة الرئيس القبرصي السابق ديمتريس خريستوفياس

توفي الرئيس القبرصي السابق ​ديمتريس خريستوفياس​ عن عمر يناهز 72 عاما بعد شهر من إدخاله ال​مستشفى​ بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي كما أعلن طبييه.

وأكد طبيب خريستوفياس الشخصي مايكل ميناس وفاة الرئيس السابق لوكالة الأنباء القبرصية في مستشفى نيقوسيا الحكومي.

وأوضح أن خريستوفياس كان يعاني "مشاكل خطيرة في الجهاز التنفسي" تفاقمت وأصبحت الأسبوع الماضي غير قابلة للعلاج.

ولفت الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إلى "أنني تبلغت بحزن كبير نبأ وفاة ديمتريس خريستوفياس. كان نهجانا مختلفين تمامًا لسنوات لكن دائمًا من أجل مصلحة البلد" مقدمًا التعازي إلى أسرته.

إشارة إلى أنّ خريستوفياس كان سادس رئيس لجمهورية قبرص (2008-2013) وأصبح أول رئيس شيوعي للجزيرة ولبلد عضو في ​الاتحاد الأوروبي​.