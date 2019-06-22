مرجع للجمهورية: على لبنان تحضير نفسه لكل الإحتمالات وسط التطورات بالمنطقة

أكد مرجع كبير لصحيفة "الجمهورية"، أن "المنطقة قد دخلت مدار التصعيد، وإن لم ينفجر الآن، فسينفجر في وقت لاحق، وبالتالي فإنّ احتمال ان يكون التصعيد محدوداً، او احتمال نشوب حرب مدمرة، هما احتمالان متساويان"، مشيرا الى أن "​لبنان​ وسط هذه التطورات، فينبغي عليه ان يحضّر نفسه لكل الاحتمالات، وما عليه في هذه الحال الا ان يفكر في احتواء التداعيات التي يمكن ان تترتب على اي تطورات قد تحصل ما بين ​الولايات المتحدة​ و​ايران​".

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