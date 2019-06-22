شرطة هونغ كونغ تندد بالتظاهرة "غير القانونية" أمام مقرّها

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هونغ كونغ: ندّدت شرطة هونغ كونغ السبت بالتظاهرة "غير القانونية وغير العقلانية" التي نظّمها أمام مقرّها العام مساء الجمعة آلاف المطالبين باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية الموالية لبكين وإطلاق سراح زملائهم الذي اعتقلوا خلال أخطر أزمة سياسية تشهدها المستعمرة البريطانية منذ عقود.

وقالت الشرطة في بيان "لقد أبدت الشرطة أكبر قدر من التسامح مع المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المقرّ، لكنّ طريقتهم في التعبير عن مطالبهم أصبحت غير قانونية وغير عقلانية وغير معقولة".

وأكّد البيان أنّ "الشرطة ستحقّق بكل حزم في هذه الأنشطة غير القانونية".

وكان آلاف المتظاهرين احتشدوا أمام مقر القيادة العامة للشرطة في هونغ كونغ الجمعة للمطالبة باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام الموالية لبكين، وإطلاق سراح زملائهم.

وأتت هذه التظاهرة في أعقاب رفض السلطات المحلية تلبية مطالب المتظاهرين الذين ساروا بالملايين للاحتجاج على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين للصين.

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وبعد حشدهم أكبر مسيرات سياسية في تاريخ هونغ كونغ يطالب المتظاهرون بسحب مشروع القانون واستقالة كاري لام.

لكنّ حركتهم تحولت إلى تعبير أكبر عن السخط الشعبي تجاه لام وقادة الأحزاب في بكين بعد سنوات من تراجع الحريات السياسية.

وتحدّى المتظاهرون درجات الحرارة المرتفعة وساروا إلى مقر الشرطة مطلقين هتافات مثل "العار على بلطجيي الشرطة" و"أطلقوا سراح الصالحين"، في إشارة إلى المتظاهرين الذي تم توقيفهم خلال أعمال عنف اندلعت الأسبوع الماضي بين المتظاهرين والشرطة.

وأزال بعض المتظاهرين حواجز معدنية وقاموا بصفها بشكل تحصينات لمواقعهم أمام مقر الشرطة، فيما أغلق مسؤولو الشرطة البوابة المؤدية إلى الممرّ الرئيسي للمقر.

ويطالب المتظاهرون بفتح تحقيق في اتهامات للشرطة بممارسة العنف ضد المحتجين، إضافة إلى استقالة لام وسحب مشروع قانون تسليم المطلوبين.

وقالت منظمة العفو الدولية إنّها تأكدت من حالات عديدة مارست خلالها الشرطة العنف وانتهكت القوانين والمعايير الدولية لاستخدام القوة.

