كوريا الشمالية والصين تبحثان تعزيز التعاون المشترك

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، السبت، أن الزعيم كيم جونج أون والرئيس الصيني شي جين بينج بحثا سلسلة من الخطط لتعزيز التعاون بين البلدين.



وخلال مأدبة غداء في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الصيني لبيونجيانج، قالت الوكالة إن الزعيمين أجريا مباحثات بشأن "سياسات داخلية وخارجية رئيسية" تخص البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الداخلية والخارجية محل الاهتمام المشترك.

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وغادر شي كوريا الشمالية بعد زيارة استغرقت يومين، هي الأولى لزعيم صيني خلال 14 عاما، وتأتي قبيل انعقاد قمة العشرين المقررة نهاية الشهر الجاري، وفي الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، بعد انهيار قمة ثانية بينهما في هانوي بشهر فبراير/شباط الماضي.

ويسعى رئيسا البلدين إلى تحسين العلاقات بعد تدهورها بين الحليفين منذ فترة الحرب الباردة، على خلفية استفزازات بيونج يانج النووية ودعم بكين لاحقا عقوبات دولية عليها.

والعام الماضي، زار الرئيس الكوري الشمالي الصين 4 مرات، فيما تدعو بكين من جانبها إلى تخفيف العقوبات عن بيونج يانج.