البيت الأبيض يُعلن تعيين وزير دفاع جديد تمهيدًا لضرب إيران

أعلن البيت الأبيض، السبت، اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مارك إسبر" وزيرا للدفاع، خلفا لباتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع، الذي طالب بعدم المضي قدما في إجراءات تعيينه بصورة دائمة.

ويأتي تعيين ترامب لمارك إسبر من أجل قيادة البنتاجون رسالة قوية لإيران، حيث يشتهر الأخير بجهوده في الحد من انتشار الأسلحة النووية منذ إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

وولد مارك توماس إسبر في 26 أبريل/نيسان 1964، وتخرج في مدرسة لوريل هايلاندس الثانوية عام 1982، وحصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة من أكاديمية الولايات المتحدة العسكرية عام 1986.

كما شارك في حرب الخليج الثانية تحرير الكويت (1990-1991) ضمن الفرقة 101 المحمولة جواً، وكان زميلاً عسكرياً في البنتاجون، خلال إعداده درجة الماجستير في الإدارة العامة.

وصعد إسبر للسلطة التنفيذية في يناير/كانون الثاني 2002، عندما كان عضواً في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، حيث شغل منصب نائب مساعد وزير الدفاع لسياسة المفاوضات، وكان مسؤولاً عن مجموعة كبيرة من قضايا حظر السلاح، والحد من انتشار الأسلحة النووية، والأمن الدولي.